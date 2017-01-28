Насильник уснул после секса рядом со своей жертвой‍ в Москве

Мужчина был задержан на месте преступления

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Жительница Москвы обратилась в полицию и сообщила, что ее избил и изнасиловал мужчина, который после этого уснул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По предварительным данным, 46-летняя москвичка пришла в гости к своему 40-летнему знакомому. Однако свидание оказалось совсем не романтическим.



Во время встречи мужчина избил и изнасиловал заявительницу, после чего уснул на кровати.



Воспользовавшись тем, что насильник спит, потерпевшая вызвала на место происшествия полицию для задержания насильника прямо на месте преступления.



Прибывший наряд полиции немедленно задержал злоумышленника, а москвичка была доставлена в ближайшую больницу.



В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.



