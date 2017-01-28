На улице Русской во Владивостоке идёт ремонт дороги

Рабочие предварительно подготовили участок дороги для укладки асфальта

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

На улице Русской во Владивостоке начался аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна холодным асфальтом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. 27 января, подрядная организация уложит на проблемный участок дороги порядка тонны холодной смеси.

Рабочие предварительно подготовили участок дороги для укладки асфальта, пролили битумом, уложили холодный асфальт и уплотнили ручным виброкатком.

Технология ремонта дорог холодным асфальтом – единственный способ устранить «очаги аварийности» на дорогах в зимний период. В столице Приморья эта технология используется уже несколько лет, но из-за высокой цены асфальта ремонт ведётся только на наиболее проблемных участках на улицах с высокой интенсивностью движения автотранспорта.

Ремонт дорог холодным асфальтом – временная мера. С наступлением положительных температур наружного воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон горячими асфальтобетонными смесями.

Напомним, что на прошлой неделе бригады дорожных служб провели ремонтные работы по проспекту 100-летия Владивостока, ул. Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке улиц Черемуховой и Харьковской, Набережной и другим. В ближайшее время будет отремонтирован участок дороги по Народному проспекту, Окатовой и многим другим.