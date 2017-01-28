Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль 15:36, 28 января Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль (Видео)
​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» 13:46, 28 января ​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» (Фото)
Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы 13:24, 28 января Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы
Новостная лента
Январь, 28 суббота
16:38
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
16:38
С кем Юрий Трутнев будет развивать Дальний Восток
16:21
Новый мост построят в Чугуевском районе Приморья
15:57
Ученые выяснили причину ожирения россиян‍
15:36
Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль Видео
15:21
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
15:05
Карты безопасных маршрутов движения детей внедряются в школы Владивостока Фото
14:49
В феврале на Землю упадет огромный астероид
14:38
В Приморье сгорел жилой дом
14:24
Пентагон обвинил Россию в создании оружия против спутников
14:13
​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки
13:46
​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» Фото
13:35
Приморские судебные приставы захватили всемирную паутину
13:24
Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы
13:13
«Говорящие фамилии» влияют на здоровье и судьбу человека‍
13:02
Сегодня ночью начался Китайский Новый Год
12:51
В Приморье произошло 19 пожаров
12:28
Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля
12:02
Магаданские спасатели эвакуировали мужчину с судна
11:43
Жительнице Приморья выписан штраф за ненадлежащее поведение в суде
11:20
На улице Русской во Владивостоке идёт ремонт дороги Фото
10:42
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:14
Артем и Алиса: названы самые популярные имена во Владивостоке в 2016 году
09:38
Погода в Приморье на 28 января
09:16
Гороскоп на 29 января
08:33
В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма Фото
07:05
Полицейские по горячим следам раскрыли угон иномарки
06:27
Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости
05:10
Мужчина подозревается в краже кошелька у пенсионерки
04:01
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 млрд рублей
03:07
Возле мусорных баков найдено тело мужчины
02:17
Пенсия в России 2017: Россияне назвали приемлемый размер пенсии
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Артем и Алиса: названы самые популярные имена во Владивостоке в 2016 году

ЗАГС подводит итоги
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Самые популярные имена для новорожденных в 2016 году назвали в отделах записи актов гражданского состояния Владивостокского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Так, лидером среди имен для девочек стало имя Алиса (195 новорожденных). Не менее популярным именем оказалась София (180), далее следуют Виктория (178), Мария (162) и Анастасия (136).

Самые популярные имена в 2016 году среди мальчиков – Артем (201), Михаил (191), Максим (184), Александр (171), Дмитрий (158).

Из редких имен девочек и мальчиков в прошлом году владивостокские органы ЗАГС зарегистрировали: Евсея, Ерофея, Любомира, Святозара, Аглаю, Евдокию, Параскеву, Устинью.

Всего за 2016 год в отделах ЗАГС приморской столицы зарегистрировано 8 744 новорожденных – из них 4 526 мальчиков и 4 218 девочек.

К слову, в 2016 году во владивостокские отделы ЗАГС для замены имен, отчеств или фамилий обратились 533 человека, причем эта цифра не включает замены фамилии в связи с замужеством. Согласно законодательству, в России можно изменить фамилию, имя или отчество на любое другое по собственному желанию. С 14 лет это можно сделать с согласия родителей, а с 18 лет - самостоятельно.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Погода в Приморье на 28 января
09:38, 28 января 2017 Погода в Приморье на 28 января

Температура воздуха во Владивостоке −4…−6°С.

Гороскоп на 29 января
09:16, 28 января 2017 Гороскоп на 29 января

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами.

Раненого в Приморье тигрёнка хотят назвать в честь президента США
23:32, 27 января 2017 Раненого в Приморье тигрёнка хотят назвать в честь президента США

Трамп – за волю к победе

Судостроительное предприятие «Восточная верфь» во Владивостоке празднует свое 65-летие
22:02, 27 января 2017 Судостроительное предприятие «Восточная верфь» во Владивостоке празднует свое 65-летие

Поздравил коллектив судостроительного предприятия генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег Сиденко

На территории четырнадцати районов Сахалинской области ожидается сильная метель
21:21, 27 января 2017 На территории четырнадцати районов Сахалинской области ожидается сильная метель

Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий циклона, готовы к реагированию

Самые актуальные события на VladNews за 27 января
18:02, 27 января 2017 Самые актуальные события на VladNews за 27 января

Ежедневный дайджест

Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина
17:57, 27 января 2017 Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина

Передача подводной лодки в эксплуатацию после модернизации – знаковое событие