В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма

Очередной урок был посвящен Дню снятия блокады Ленинграда

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходят торжественные и познавательные мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Так, уроки мужества и часы патриотизма продолжаются в муниципальных библиотеках приморской столицы. 26 января, в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281) состоялась встреча старшеклассников с жителем блокадного Ленинграда Владиславом Степановым.

Как отметили в МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система", Владислав Борисович, которому было 14 лет, когда началась блокада Ленинграда, поделился воспоминаниями о тех страшных событиях. Школьники внимательно слушали рассказ очевидца и задавали множество вопросов.