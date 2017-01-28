Русская и восточная культура сошлись на сцене Приморской филармонии

​Музыка и поэзия Востока так же любима приморцами, как и русские романсы

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Жители Приморья в обязательном порядке празднуют Китайский новый год, так как исторически и географически приморцам близка культура соседей. Многие увлекаются восточной поэзией, а некоторые и музыкой. Корейские, японские и китайские музыканты с большим желанием приезжают в Приморье на гастроли. Для них почетно выступить на сцене самой крупной и самой авторитетной концертной организации края. Приморье не отстает от соседей: артисты филармонии охотно обращаются к восточной музыке и поэзии, но и не забывают и свои, русские традиции.

На смену Огненной Обезьяне 28 января придет Огненный Петух. Цвет, который принесет удачу в 2017 году – ярко-красный. Сами китайцы считают Огненного Петуха чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре. В этот год фортуна улыбнется креативным людям, стремящимся к успеху. Влюбленные обретут свое счастье, одинокие найдут свою вторую половинку. Хорошая примета года- встречаться в стенах Приморской краевой филармонии, здесь каждый обретет для себя что-то новое, необыкновенно прекрасное, ведь ни один концерт, проходящий на сцене не похож на предшествующий.

Приморская краевая филармония приглашает зрителей провести вечер наступившего Нового года по китайскому календарю. 29 января в малом зале слушателей ждет концертная программа «Русский романс. Французский шансон», сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу Приморской краевой филармонии.

В исполнении артистов филармонии: Людмилы Якуниной (сопрано), дипломанта международного конкурса Натальи Подпориновой (сопрано), лауреата международного конкурса, солиста Государственного академического Мариинского театра (Приморская сцена) Сергея Плешивцева (бас), дипломанта международного конкурса Галины Гребенюк (фортепиано), Веры Луговец (фортепиано), квартета русских народных инструментов «Садко» в составе: заслуженного артиста РФ Валерия Сергеева (баян), лауреатов международных конкурсов Элины Ларионовой (домра), Александра Колодяжного (балалайка), Сергея Токарева (контрабас - балалайка), Эстрадно-вокального дуэта Натали Коршиковой и Константина Мищенко, лауреата всероссийского конкурса Александра Пстыги (эстрадный вокал) прозвучат следующие произведения: Д. Ашкенази «Белая ночь», С. Штейман «Уголок», Б. Прозоровский «Корабли», Ф. Герман «Очи чёрные», А. Петров «Романс о романсе» из к/ф «Жестокий романс», А. Островский «Если можешь, прости», Ю. Давыдов «Всё, что было», К. Брюн «Парижское танго», Ф. Лемарк «Париж», Э. Пиаф «Прекрасна жизнь», П. Касс «Мадмуазель поёт блюз», С. Адамо «Падает снег», Дж. Дассен «За тебя».

В концертной программе «Русский Романс. Французский Шансон» представлены два изысканных музыкальных жанра. В исполнении артистов Приморской краевой филармонии известные русские романсы прозвучат по-новому, подкупая публику своей самобытностью. Певцы превращают каждое произведение - будь то романс или шансон - в страстный, взволнованный монолог, полный внутреннего драматизма и трогательной лирики. Шансон родом из Франции и там в это слово вкладывают совершенно другой смысл, не тот, который принят у нас в России, а именно, это народная или жанровая песня.

Ведет программу музыковед Людмила Кравец.