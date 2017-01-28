Роспотребнадзор приравнял цены на «пушистик» и «боярышник» к крепким алкогольным напиткам 21:01, 28 января Роспотребнадзор приравнял цены на «пушистик» и «боярышник» к крепким алкогольным напиткам
Приморец покончил жизнь самоубийством 18:03, 28 января Приморец покончил жизнь самоубийством
Во Владивостоке сгорел автомобиль 17:22, 28 января Во Владивостоке сгорел автомобиль (Видео)
Новостная лента
Январь, 29 воскресенье
10:01
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
08:17
Годовалый ребенок сгорел при пожаре в жилом доме
07:38
6 опасных мифов о гриппе и простуде‍
06:06
В ходе пьяной ссоры хабаровчанка убила своего собутыльника
05:21
Кофе защищает от пяти болезней
04:01
"Посиделки" закончились кражей мобильного телефона
03:32
Одну тысячу рублей стоит реальный тюремный срок
02:11
Автомобиль такси подожгли во Владивостоке Фото
01:30
Парам полезно делиться хорошими новостями перед сном - ученые
Январь, 28 суббота
23:12
16 тысяч приморцев и гостей региона увидели шедевры Третьяковской галереи
22:31
Виноград защитит от старения и рака кожи
21:01
Роспотребнадзор приравнял цены на «пушистик» и «боярышник» к крепким алкогольным напиткам
20:22
Найдена причина вымирания древних гигантских животных‍
19:11
Русская и восточная культура сошлись на сцене Приморской филармонии
18:34
Умственные способности человека зависят от питьевой воды
18:03
Приморец покончил жизнь самоубийством
17:48
В Японии сконструирован смартфон, который можно мыть с мылом Видео
17:22
Во Владивостоке сгорел автомобиль Видео
16:52
​Приморцев рассмешило название нового гибридного фрукта Видео
16:40
В УМВД России по Приморскому краю подвели итоги работы за год
16:21
Новый мост построят в Чугуевском районе Приморья
15:57
Ученые выяснили причину ожирения россиян‍
15:36
Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль Видео
15:21
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
15:05
Карты безопасных маршрутов движения детей внедряются в школы Владивостока Фото
14:49
В феврале на Землю упадет огромный астероид
14:38
В Приморье сгорел жилой дом
14:24
Пентагон обвинил Россию в создании оружия против спутников
14:13
​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки
13:46
​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» Фото
13:35
Приморские судебные приставы захватили всемирную паутину
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Культура

Русская и восточная культура сошлись на сцене Приморской филармонии

​Музыка и поэзия Востока так же любима приморцами, как и русские романсы
Фото: Приморская краевая филармония Фото: Приморская краевая филармония
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Жители Приморья в обязательном порядке празднуют Китайский новый год, так как исторически и географически приморцам близка культура соседей. Многие увлекаются восточной поэзией, а некоторые и музыкой. Корейские, японские и китайские музыканты с большим желанием приезжают в Приморье на гастроли. Для них почетно выступить на сцене самой крупной и самой авторитетной концертной организации края. Приморье не отстает от соседей: артисты филармонии охотно обращаются к восточной музыке и поэзии, но и не забывают и свои, русские традиции.

На смену Огненной Обезьяне 28 января придет Огненный Петух. Цвет, который принесет удачу в 2017 году – ярко-красный. Сами китайцы считают Огненного Петуха чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре. В этот год фортуна улыбнется креативным людям, стремящимся к успеху. Влюбленные обретут свое счастье, одинокие найдут свою вторую половинку. Хорошая примета года- встречаться в стенах Приморской краевой филармонии, здесь каждый обретет для себя что-то новое, необыкновенно прекрасное, ведь ни один концерт, проходящий на сцене не похож на предшествующий.

Приморская краевая филармония приглашает зрителей провести вечер наступившего Нового года по китайскому календарю. 29 января в малом зале слушателей ждет концертная программа «Русский романс. Французский шансон», сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу Приморской краевой филармонии.

В исполнении артистов филармонии: Людмилы Якуниной (сопрано), дипломанта международного конкурса Натальи Подпориновой (сопрано), лауреата международного конкурса, солиста Государственного академического Мариинского театра (Приморская сцена) Сергея Плешивцева (бас), дипломанта международного конкурса Галины Гребенюк (фортепиано), Веры Луговец (фортепиано), квартета русских народных инструментов «Садко» в составе: заслуженного артиста РФ Валерия Сергеева (баян), лауреатов международных конкурсов Элины Ларионовой (домра), Александра Колодяжного (балалайка), Сергея Токарева (контрабас - балалайка), Эстрадно-вокального дуэта Натали Коршиковой и Константина Мищенко, лауреата всероссийского конкурса Александра Пстыги (эстрадный вокал) прозвучат следующие произведения: Д. Ашкенази «Белая ночь», С. Штейман «Уголок», Б. Прозоровский «Корабли», Ф. Герман «Очи чёрные», А. Петров «Романс о романсе» из к/ф «Жестокий романс», А. Островский «Если можешь, прости», Ю. Давыдов «Всё, что было», К. Брюн «Парижское танго», Ф. Лемарк «Париж», Э. Пиаф «Прекрасна жизнь», П. Касс «Мадмуазель поёт блюз», С. Адамо «Падает снег», Дж. Дассен «За тебя».

В концертной программе «Русский Романс. Французский Шансон» представлены два изысканных музыкальных жанра. В исполнении артистов Приморской краевой филармонии известные русские романсы прозвучат по-новому, подкупая публику своей самобытностью. Певцы превращают каждое произведение - будь то романс или шансон - в страстный, взволнованный монолог, полный внутреннего драматизма и трогательной лирики. Шансон родом из Франции и там в это слово вкладывают совершенно другой смысл, не тот, который принят у нас в России, а именно, это народная или жанровая песня. 

Ведет программу музыковед Людмила Кравец.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки
14:13, 28 января 2017 ​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки

Россию охватила «Музыка любви»

Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля
12:28, 28 января 2017 Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля

Что интересного ждет жителей и гостей края в ближайшие дни

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:42, 28 января 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма
08:33, 28 января 2017 В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма

Очередной урок был посвящен Дню снятия блокады Ленинграда

Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда
16:13, 27 января 2017 Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда

С каждым днём свидетелей тех событий становится все меньше

Во Владивостоке пройдет
14:40, 27 января 2017 Во Владивостоке пройдет "Ярмарка абонементов"

Открытие ярмарки 1 февраля в 12.00.

Молодежь Владивостока устроила «квартирник» в клубе МРЦ «Антресоль»
11:38, 27 января 2017 Молодежь Владивостока устроила «квартирник» в клубе МРЦ «Антресоль»

Известные хиты звучали под гитару