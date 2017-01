​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки

Россию охватила «Музыка любви»

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

18 февраля для всех влюбленных Владивостока на сцене Приморской краевой филармонии впервые выступит талантливый музыкант, мультиинструменталист, Jay Seven, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской краевой филармонии. В этот вечер зрителей ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки, золотая коллекция мировых шедевров, и все - это музыка Любви!

Jay Seven является желанным гостем на концертных площадках не только Израиля, но и многих других стран мира. С большим успехом проходят гастроли по России. Как отметило Российское телевидение, страну охватила «Музыка любви».

Jay Seven родился в России в июле 1975 года. В 1999 году эмигрировал в Израиль. «Seven» в переводе – 7, его любимое число, символизирующее 7 нот, 7 цветов радуги, за 7 дней Бог создал Мир.

Jay Seven имеет два музыкальных образования. Талантом и кропотливым трудом достиг виртуозного владения игрой на нескольких музыкальных инструментах. Мастерски играет на блокфлейте, барабанах и испанской гитаре. Его концерты неизменно вызывают подлинный интерес всех меломанов и особенно любителей романтической саксофонной музыки. Музыкант отличается особым артистизмом, особенной манерой поведения на сцене, он общается с публикой, невзирая на то, что в его руках сложнейший инструмент. Для своих выступлений Jay Seven подбирает популярные романтические мелодии и песни, с которыми его слушатели выросли и повзрослели, они им понятны.

18 февраля в 18.30 Эстрадный оркестр Приморской филармонии

Дирижер – Дмитрий Бутенко, Солист - J.Seven (саксофон, Израиль)

В программе: романтическая саксофонная музыка, Золотая коллекция мировых эстрадных шедевров: Stevie Wonder- «I Just Called to Say I Love You», музыка из фильма "Эммануэль. Мишель Легран, Feelings -Morris Albert , Story of Love -

Paradise - Fausto Papetti, Besame, besame mucho, Joe Dassin: Еслиб не было тебя, Бабье лето и многие другие мировые хиты.