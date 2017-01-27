Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать?

Для повторного аукциона цену снизили на 15%

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Автомобиль Land Rover Range Rover бывшего вице-губернатора Приморья Александра Шемелева никак не могут продать: желающих сделать ставку на долговом аукционе, который прошел в конце 2016 года, не нашлось. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказали в пресс-службе УФССП региона.

Отметим, что бывший куратор внутренней политики Приморья во времена губернатора Сергея Дарькина задолжал банку, по состоянию на данный момент более 3,2 миллиона рублей. А еще летом 2016 года он "в компании" трех злостных алиментщиков и трех злостных неплательщиков по банковским кредитам попал в особый реестр должников (на тот момент его долг был больше: около 5 миллионов). Теперь должник найден, а его внедорожник арестован и выставлен на торги.

Но несмотря на то, что долг в 5 миллионов уже частично погашен, даже продажа авто оставшуюся задолженность полностью не закроет: стартовая цена машины была определена в 2 миллиона рублей. Однако теперь, после провала на первых торгах, Росимущество снизило цену за Range Rover на 15% (согласно законодательства РФ) - до 1,7 миллиона. И остаток долга в случае ее реализации составит порядка 1,5 миллионов рублей.

Но если второй аукцион окажется столь же провальным, внедорожник Александра Шемелева будет предложен банку - в счет погашения части долга.