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Общество

Раненого в Приморье тигрёнка хотят назвать в честь президента США

Трамп – за волю к победе
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Раненому тигренку, которого 25 января прооперировали в Приморье, выбирают имя. Сотрудники природоохранных организаций, под надзором которых сейчас находится хищник, выбирают между двумя вариантами, рассказал «Приморской газете» руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

Он сообщил, что есть несколько вариантов имени для полосатого малыша.

«Мы выбираем между именем Трамп – за волю к победе, в честь президента США, второй вариант – Нельсон, в честь адмирала Нельсона. Но главное же сейчас то, что у тигренка появился шанс вернуться в дикую природу. Это мы поняли после операции», –отметил Павел Фоменко.

По его словам, экологи смогли с помощью специальных инструментов проследить раневые ходы и понять характер ран. Однако результаты этого обследования пока не разглашают, так как на данный момент они являются тайной следствия.

По словам директора дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тигренку потребуется месяц, чтоб оправиться от ранения и перенесенной операции. После этого ему сделают повторный рентген, чтобы убедиться, что кости черепа срастаются правильно.

«От того, правильно ли у тигренка срастутся кости черепа или нет, зависит поменяются ли у него молочные зубы на основные, и соответственно, сможет ли он в дальнейшем охотиться самостоятельно. Если все будет хорошо, то в дальнейшем после реабилитации его можно будет вернуть в дикую природу», – рассказал он.

Сергей Арамилев также подтвердил, что случай с данным тигренком достаточно сложный, поскольку до сих пор неясно, кто нанес ему раны.

«Случай очень интересный, чем-то похож на ситуацию в Хабаровском крае, когда тигренок погиб от тигрицы из другого выводка. Нам предстоит изучить рентгеновские снимки, провести специальное моделирование, чтобы точно установить характер ранения. Ведь от этого зависит, будет возбуждено уголовное дело или нет. Пока точно сказать ничего нельзя», – добавил он.

Напомним, в прошлую пятницу, 13 января, в Пожарском районе был обнаружен раненый тигренок. Пострадавшее животное доставлено в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где спустя полторы недели ему сделали операцию. Еще при первом осмотре выяснилось, что пострадавший тигр – самец, предположительно 5–7 месяцев. Если он полностью поправится, то пройдет еще примерно полтора года, прежде чем его выпустят в дикую природу. 

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