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Судостроительное предприятие «Восточная верфь» во Владивостоке празднует свое 65-летие

Поздравил коллектив судостроительного предприятия генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег Сиденко
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Судостроительному предприятию «Восточная верфь» 29 января 2017 года исполняется 65 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Сегодня, 27 января, по этому случаю во Владивостоке в цехе №1 предприятия состоялось торжественное собрание. Исполняющий обязанности главы города Константин Лобода поздравил с юбилеем специалистов «Восточной верфи», вручил им почетные грамоты и подарки.

«Свой 65-летний юбилей «Восточная верфь» встречает в расцвете сил, с ее стапелей стабильно сходят современные корабли и суда разного профиля. Это означает, что в нашем городе развивается судостроение, продолжает укрепляться сила и мощь России, а ее тихоокеанские рубежи находятся под надежной защитой. Уверен, еще немало кораблей сойдет со стапелей «Восточной верфи», чтобы гордо нести флаг России во всех точках Мирового океана. С юбилеем, славный коллектив “Восточной верфи”!» - обратился к собравшимся Константин Лобода.

Поздравил коллектив судостроительного предприятия генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег Сиденко: «Мы чтим и соблюдаем многолетние традиции «Восточной верфи». Большой опыт коллектива служит гарантией того, что постройка новых кораблей и судов у нас всегда проходит со Знаком качества. Желаю предприятию успехов и процветания!».

Олег Сиденко также отметил, что за все время работы предприятия всего построено свыше 500 кораблей для Тихоокеанского флота и морских пограничных сил страны. Кроме того, в разное время на «Восточной верфи» строились суда для рыбопромысловых организаций Дальнего Востока – всего их построено свыше 130.

В торжественном мероприятии, посвященном 65-летию судостроительного предприятия, также приняли участие вице-губернатор Приморского края, руководитель аппарата администрации Приморья Алексей Сухов, заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко, коллектив предприятия и ветераны.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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