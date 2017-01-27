На территории четырнадцати районов Сахалинской области ожидается сильная метель

Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий циклона, готовы к реагированию

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского района ожидается сильная метель, с видимостью менее 500 м, ветер 19-24 м/с, сильный снег (7-19 мм), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России по Приморскому краю.

Кроме того, 28 января на территории Томаринского, Макаровского, Холмского и Невельского районов прогнозируется усиление ветра 20-25 м/с, метель. 29 января на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется усиление ветра 25-30 м/с, метель.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий циклона, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Отметим, что с 16 часов сегодня, 27 января, по информации ОАО «Сахалинское морское пароходство», паромная переправа Ванино-Холмск закрыта до улучшения погодных условий.