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Общество

В воскресенье в Приморье пойдет снег

Очередной циклон накроет регион
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки в Приморье пришел китайский циклон, который принес с собой осадки в виде снега, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Накануне днем снег прошел на юге края.

Сегодня, 27 января, к концу дня циклон переместится на Сахалин и унесет снегопады с собой. В Приморье в основном без осадков, лишь на севере местами сохранится небольшой снег. За циклоном вторгся холодный воздух, на большей территории Приморья сохраняется сильный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается −4…−12 °С.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Холодно и ветрено. К середине дня температура воздуха понизилась до −8 °С. Во второй половине дня из-за сильного ветра температура останется в пределах −7…−8 °С.

В воскресенье еще один циклон будет оказывать влияние на погоду Приморского края. Этот циклонический вихрь сместится с Китая на Японское море и пройдет вблизи побережья Приморья. В ночные часы южную половину края накроют облака, здесь воздух выхолодится до −15…−24 °С, на побережье до −8…−14 °С. На севере края под влиянием антициклона ночь будет морозной, −25…−33 °С. Днём в южной половине края пройдёт снег. Дневной фон температуры воздуха на севере −7…−11 °С, на остальной территории −1…−6 °С.

Во Владивостоке в выходные дни погода ожидается переменчивой. В субботу будет солнечно, без осадков. Ветер ослабеет, днем будет отклоняться к южным румбам. Температура воздуха понизится к утру до −11…−13 °С, днем повысится до −4…−6 °С. В воскресенье облачно, днем возможен снег. Температура ночью −9…−11 °С, днем при облачной погоде не намного теплее: −6…−8 °С.

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