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Общество

Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина

Передача подводной лодки в эксплуатацию после модернизации – знаковое событие
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Дизель-электрическая подводная лодка «Космомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота после модернизации сегодня, 27 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Именно с Приморья началась история российского подводного флота.

Со дня своего основания Тихоокеанский флот играет ведущую роль в обеспечении безопасности на восточных рубежах страны и является гордостью Приморья. Большой вклад внесли моряки-тихоокеанцы в Победу в Великой Отечественной войне. Благодаря их мужеству и отваге Владивосток гордо носит звание города воинской славы. 

По словам командующего Тихоокеанским Флотом Сергея Авакянца, передача подводной лодки в эксплуатацию после модернизации – знаковое событие для всего Дальнего Востока. Важно, что она прошла модернизацию именно на дальневосточном предприятии.

Отметим, дизель–электрическая подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» была заложена под именем «Б-187» 7 мая 1991 года на судостроительном заводе имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре, а 5 октября 1991 года была спущена на воду. Введена в состав ВМФ 30 декабря 1991 года, вошла в состав Тихоокеанского флота.

В период с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки».

В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.

15 июля 2015 года по приказу главкома ВМФ получила название – большая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре».

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