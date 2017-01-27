Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду

Часть групп была закрыта

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Директор Находкинского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» прокомментировал ситуацию с низкой температурой в одном из детских садов, сообщает РИА VladNews.

По словам директора Находкинского филиала Артема Федяева, котельная, которая отапливает детский сад №36 в Находке, работает в соответствии со всеми необходимыми нормативами: как по температурным параметрам, так и по давлению теплоносителя на выходе. В настоящее время в детских группах, расположенных на первом этаже здания, температура соответствует нормам и составляет 21 градус. Группы, расположенные на верхнем этаже, закрыты из-за того, что температура в помещениях составляет 19,5-20 градусов.

- Проблема в самом детском саду возникла по двум причинам. Во-первых, наши специалисты определили, что ежедневно с 7 до 10 утра на входе теплотрассы к дошкольному учреждению резко падает давление в теплоносителе. У нас есть подозрение, что жилой фонд, расположенный в непосредственной близости от садика, осуществляет несанкционированный отбор горячей воды прямо из теплотрассы. Из-за этого происходит завоздушивание в батареях детского садика, такая ситуация наблюдается ежедневно. Ухудшает ситуацию то, что садик расположен на возвышенности. Сейчас ситуация начинает стабилизироваться. Наши специалисты регулируют сеть, чтобы давление при подаче тепла не падало. Кроме того, мы передали требование в управляющую компанию, обслуживающую ближайшие дома, найти и ликвидировать незаконные врезки в теплотрассу, - подчеркнул Артем Федяев.

Напомним, 25 января в детском саду №36 города Находка Приморского края закрыли две группы из шести по причине снижения температуры.