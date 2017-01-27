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На муниципальных хоккейных коробках Владивостока продолжаются хоккейные поединки

Матчи состоятся в выходные
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные дни определится последний полуфиналист турнира дворовых команд по хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Напомним, что команды-участницы были по жребию разделены на четыре предварительные группы, победители которых выходят в полуфинал основного турнира, чтобы затем по так называемой олимпийской системе определить обладателя главного призового кубка.

Ранее полуфиналистами уже стали победившие в своих группах команды «Босфор», «Беркут» из Владивостока и «Старт», представляющая Шкотовский район. А в ближайшие выходные дни спор за последнюю путевку в полуфинал поведут команды четвертой предварительной группы – это «TUNDRA», «Русский остров», «Молот» и «Терминал».

В субботу, 28 января, в 10 часов утра начнутся поединки «TUNDRA» - «Молот» (на площадке по ул. Героев Хасана, 12) и «Русский остров» - «Терминал» (ул. Русская, 86), а в 13 часов борьбу за победу поведут «Русский остров» - «Молот» (ул. Невельского, 31) и «TUNDRA» - «Терминал» (пр. 100-летия, 29-а).

А в воскресенье, 29 января, на площадке по улице Фанзавод, 18 в решающих матчах за первое место в группе встретятся «Молот» - «Терминал» (в 10 часов утра) и «TUNDRA» - «Русский остров» (в 12 часов).

Организаторы турнира дворовых команд по хоккею приглашают всех желающих поболеть за красивые и бескомпромиссные поединки. 

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