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Начальник таможни ДФО: "Наркотики - бич нашего времени"

О контрабанде и контрафакте на Дальнем Востоке России
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

О том, какова ситуация с контрабандой на Дальнем Востоке, представителям СМИ на встрече во Владивостоке рассказал глава ДВТУ Юрий Ладыгин, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Наркотики - бич нашего времени. Начиная с 2013 года по настоящее время сохраняется тенденция выявления таможенными органами подконтрольных веществ в почтовых отправлениях," - отметил начальник Дальневосточного таможенного управления о возбужденных таможней делах по статьям 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса. Он рассказал, что в 2013 году на Дальнем Востоке было зарегистрировано 37 случаев такой контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, в 2014 - 4, в 2015 - 42, в 2016 году - 28.

В целом же по контрабанде в ДФО за год было возбуждено 280 уголовных (на 9 больше, чем в 2015-м) и около 6 900 административных дел. 

Что касается санкционных товаров из США, то попытки их ввоза на Дальний Восток в 2016 году таможенники обнаруживали дважды: водный раствор хлорида натрия (поваренная соль) и готовый какаосодержащий продукт, предназначенный для изготовления напитков (партия составила более 1,2 тонны). Продукция была задержана на Сахалине и во Владивостоке соответственно.

"По "санкционке" мы работаем совместно с Россельхознадзором", - отметил Юрий Ладыгин. - "Например, в ноябре 2016 года Россельхознадзор, таможня, УМВД и Роспотребнадзор Уссурийска обнаружили 732 килограмма санкционных товаров. Это были груши, их страна-производитель - Польша. Все это было, как полагается в соответствии с законом, уничтожено. Есть и другие примеры работы с санкционными товарами."

Что касается контрафакта, задержанного в ДФО в 2016 году, - это 5,5 тысяч единиц различных товаров, что почти в 2 раза превышает показатель 2015 года. 

"Чаще всего выявляются детские игрушки, одежда, обувь, аксессуары (головные уборы, сумки, кошельки, часы, очки), запчасти для транспортных средств, аксессуары к телефонам - и многие другие мелочи," - рассказал Ладыгин. "Большая часть товаров после вынесения решения суда уничтожается, если это мелкие партии. Если это крупные партии товаров народного потребления, то ярлычки с них срезаются, и эти товары в установленном порядке передаются в детские дома, дома инвалидов. Это те вещи, которые можно носить," - добавил он.

Увеличение числа раскрытых дальневосточными таможнями преступлений в сфере подделки зарегистрированных торговых марок прокомментировали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ДВТУ, ответив на вопрос "С чем связано увеличение показателя - с усилением бдительности таможенников или с увеличением числа правонарушителей?":

"Это сложный вопрос. Но скорее всего это связано с усилением бдительности. Нельзя сказать, чтобы все сразу бросились нарушать закон. Какой-то процент нарушителей есть - и она стабилен" - сказал собеседник агентства.

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