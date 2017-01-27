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Общество

Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься

Главный и самый строгий из христианских постов
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Великий пост является главным и самым строгим из христианских постов. В 2017 году пост начинается 27 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Стоит отметить, что это главный и самый строгий из христианских постов. Он продлится 48 дней, до 15 апреля. Этот период всецело направлен на подготовку к главному христианскому празднику – Светлому Христову Воскресению или Пасхе.

Во время Великого поста верующие вспоминают последние дни земной жизни, страдания и смерть Иисуса Христа. В течение всего поста православная церковь призывает верующих не употреблять мясо, молоко, яйца и рыбу.

Главной целью Великого поста является полное искоренение губительных проявлений души человеческой и стяжание добродетелей. Стоит придерживаться ограничений в пище, а также не забывать о молитве и постоянно посещать церковные богослужения.

Что касается частей пасхального Великого поста, то первые 40 дней называют Четыредесятницей. Она установлена в память о том, как Христос постился в пустыне близ Иерихона перед тем, как выйти на общественное служение.

Следующие 6 дней – Страстная неделя. Эти дни посвящены воспоминанию о последних днях земной жизни, страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа. Страстной неделе предшествуют Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Ну а завершается Великий пост празднованием Светлой Пасхи.

Основные правила приема пищи во время Великого поста:
Следует отказаться от продуктов животного происхождения – мясо, жиры, молоко, масло, яйца и и тд. При этом всего лишь 2 раза разрешается рыба: на Благовещение Пресвятой Богородицы и на Вербное воскресенье. В Лазареву субботу разрешается икра.

Запрещаются алкогольные напитки. Вино допускается в небольших количествах и только по выходным.

В понедельник, среду и пятницу каждой недели Великого поста пищу можно употреблять только в холодном виде без масла. Трапезничать можно лишь 1 раз в сутки, в вечернее время.

Bo вторник и четверг можно есть горячую пищу, но также растительного происхождения и тоже без масла. А вот по выходным допускается пища c растительным маслом.

Добавим, что в случае если на период Великого поста выпадают праздники святых, то в эти дни делают послабления в виде вина и горячей пищи с растительным маслом.

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