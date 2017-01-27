Самые актуальные события на VladNews за 27 января 18:02, 27 января Самые актуальные события на VladNews за 27 января
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? 17:55, 27 января Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? (Эксклюзив)
В воскресенье в Приморье пойдет снег 16:54, 27 января В воскресенье в Приморье пойдет снег
Новостная лента
Январь, 27 пятница
19:16
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
19:16
С кем Юрий Трутнев будет развивать Дальний Восток
18:28
Таксист выкинул из машины беременную женщину и пенсионерку из-за испачканного ребенком сиденья
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 27 января
17:57
Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина Фото
17:55
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? Эксклюзив
17:46
Каким спортом занимаются владивостокцы зимой Видео
17:33
Подземный переход Владивостока сдается в аренду
17:20
Владивостокский автомобилист сбил девушку - и скрылся Эксклюзив
17:13
На муниципальных хоккейных коробках Владивостока продолжаются хоккейные поединки
17:02
Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься
16:54
В воскресенье в Приморье пойдет снег
16:41
Китайский Новый год 2017: как правильно встречать
16:33
Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду
16:24
Телефон доверия: 365 дней помощи во Владивостоке Видео
16:21
Начальник таможни ДФО: "Наркотики - бич нашего времени" Эксклюзив
16:18
27 января - Какой сегодня праздник?
16:13
Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда Видео
16:02
Пешеходу переломало ребра в ДТП с грузовиком во Владивостоке Эксклюзив
15:44
В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта
15:35
«9,5 месяцев»: Образ жениха и невесты Видео
15:17
Работу таможен ДФО обсудили во Владивостоке Фото
15:12
Наркопреступника задержали в Приморье
15:07
Стали известны подробности ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком Эксклюзив
14:51
В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста Фото
14:40
Во Владивостоке пройдет "Ярмарка абонементов"
14:31
По факту смерти парня на железной дороге во Владивостоке проводится проверка
14:27
Срок моратория на продажу «Боярышника» истек Видео
14:12
Неизвестные подожгли автомобиль во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Чисто женское ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:57
Маленькому жителю Владивостока Акимову Денису срочно нужна помощь
13:57
В Приморье увеличился размер повышающего коэффициента на отопление и горячую воду
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Китайский Новый год 2017: как правильно встречать

Год будет насыщен эмоциональными переживаниями
Фото: god-2016.com Фото: god-2016.com
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год в разное время. Год Огненного Петуха 2017 начинается 28 января в 4 часа и 8 минут ночи, по тбилисскому времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Согласно данным астрологов, этот год будет насыщен эмоциональными переживаниями, важными и запоминающимися событиями. Также в 2017 году каждого ждет что-нибудь особенное.

Как правило, люди, рожденные под данным знаком, любят очаровывать окружающих, обожают внимание и хвалу, обычно нуждаются в комплиментах и восхищении. В 2017 году астрологи рекомендуют им ставить перед собой масштабные цели и добиваться их.

Как известно, традиционно в Китае в это время на 2 недели деловая жизнь замирает. Праздник отмечается 15 дней, каждый из них отличается своими традициями и обычаями.

Новый год 2017 пройдет под знаком эмоционального, активного и страстного Петуха. Поэтому чтобы угодить Петуху, необходимо продумать все до мелочей – ведь от того как мы встретим его, будет зависеть наш успех на протяжении целого года.

По традиции Новый год встречают вместе со своими родными и близкими людьми, поскольку праздник считается семейным и называется «День воссоединения семьи» или «Встреча после разлуки».

На новогодние праздники люди ходят друг к другу в гости с поздравлениями, зачастую дарят друг другу красные конверты с деньгами, а также ожерелья из монет и мандарины, как символа богатства.

Что касается угощений, то любимым блюдом по традиции являются пельмени в форме слитка золота - символа достатка. Часто дома украшаются 8-ю мандаринами ( число, которое символизирует бесконечность).

Астрологи также отметили, что в году Огненного Петуха будут преобладать красные, оранжевые и желтые тона, поэтому на новогоднюю вечеринку стоит надеть вещи, в которых преобладает один либо несколько из этих тонов. Различные тона, напоминающие оттенки языков пламени, а также фиолетовый, золотистый и серебристый, принесут удачу и будут актуальны в наряде как у женщин, так и у представителей сильного пола.

Подчеркнем, что в целом Год Петуха обещает быть очень плодотворным и щедрым на шансы для каждого человека проявить себя в том или ином деле. Всех знаков Зодиака ждут позитивные изменения по всем направлениям.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду
16:33, 27 января 2017 Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду

Часть групп была закрыта

27 января - Какой сегодня праздник?
16:18, 27 января 2017 27 января - Какой сегодня праздник?

Этот праздник был утвержден Федеральным законом от 13 марта 1995 года

В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта
15:44, 27 января 2017 В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта

Малыш весит больше 5 кг

В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста
14:51, 27 января 2017 В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста

Ребятам рассказали о катастрофе всего человечества

Десятки улиц Владивостока скоро преобразятся
13:35, 27 января 2017 Десятки улиц Владивостока скоро преобразятся

Сократится число аварийно-опасных участков

Судебные приставы
13:18, 27 января 2017 Судебные приставы "выбили" с приморцев 232 млн. 533 тысяч рублей

Не платишь долги – не спеши садиться за руль

Одни выходные остались у приморцев, чтобы определиться с предметами для ЕГЭ
13:07, 27 января 2017 Одни выходные остались у приморцев, чтобы определиться с предметами для ЕГЭ

ЕГЭ могут сдавать выпускники как текущего года, так и прошлых лет