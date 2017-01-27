Китайский Новый год 2017: как правильно встречать

Год будет насыщен эмоциональными переживаниями

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год в разное время. Год Огненного Петуха 2017 начинается 28 января в 4 часа и 8 минут ночи, по тбилисскому времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Согласно данным астрологов, этот год будет насыщен эмоциональными переживаниями, важными и запоминающимися событиями. Также в 2017 году каждого ждет что-нибудь особенное.



Как правило, люди, рожденные под данным знаком, любят очаровывать окружающих, обожают внимание и хвалу, обычно нуждаются в комплиментах и восхищении. В 2017 году астрологи рекомендуют им ставить перед собой масштабные цели и добиваться их.



Как известно, традиционно в Китае в это время на 2 недели деловая жизнь замирает. Праздник отмечается 15 дней, каждый из них отличается своими традициями и обычаями.



Новый год 2017 пройдет под знаком эмоционального, активного и страстного Петуха. Поэтому чтобы угодить Петуху, необходимо продумать все до мелочей – ведь от того как мы встретим его, будет зависеть наш успех на протяжении целого года.



По традиции Новый год встречают вместе со своими родными и близкими людьми, поскольку праздник считается семейным и называется «День воссоединения семьи» или «Встреча после разлуки».



На новогодние праздники люди ходят друг к другу в гости с поздравлениями, зачастую дарят друг другу красные конверты с деньгами, а также ожерелья из монет и мандарины, как символа богатства.



Что касается угощений, то любимым блюдом по традиции являются пельмени в форме слитка золота - символа достатка. Часто дома украшаются 8-ю мандаринами ( число, которое символизирует бесконечность).



Астрологи также отметили, что в году Огненного Петуха будут преобладать красные, оранжевые и желтые тона, поэтому на новогоднюю вечеринку стоит надеть вещи, в которых преобладает один либо несколько из этих тонов. Различные тона, напоминающие оттенки языков пламени, а также фиолетовый, золотистый и серебристый, принесут удачу и будут актуальны в наряде как у женщин, так и у представителей сильного пола.



Подчеркнем, что в целом Год Петуха обещает быть очень плодотворным и щедрым на шансы для каждого человека проявить себя в том или ином деле. Всех знаков Зодиака ждут позитивные изменения по всем направлениям.