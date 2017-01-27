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Во Владивостоке пройдут соревнования по самбо среди девушек

Состязания пройдут в Краевом доме физкультуры
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Завтра, 28 января, во Владивостоке пройдет открытый городской турнир по самбо среди девушек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Он будет посвящен памяти Оксаны Бовкун.Организаторами соревнований выступают Центр спортивной подготовки «Амазонка», городская женская федерация борьбы и администрация Владивостока. Участие в турнире примут девушки 2003, 2004 и 2005 годов рождения.

Соревнования состоятся по адресу: Партизанский проспект, 2, Краевой дом физкультуры. Начало в 10 часов.

Для справки:

Оксана Бовкун (1978-1999) – мастер спорта России, призер первенства РФ среди молодежи, призер чемпионата страны среди студентов, победитель первенства Азии среди девушек. Трагически погибла в 1999 году.

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