Самые актуальные события на VladNews за 27 января 18:02, 27 января Самые актуальные события на VladNews за 27 января
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? 17:55, 27 января Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? (Эксклюзив)
В воскресенье в Приморье пойдет снег 16:54, 27 января В воскресенье в Приморье пойдет снег
Новостная лента
Январь, 27 пятница
19:16
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
19:16
С кем Юрий Трутнев будет развивать Дальний Восток
18:28
Таксист выкинул из машины беременную женщину и пенсионерку из-за испачканного ребенком сиденья
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 27 января
17:57
Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина Фото
17:55
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? Эксклюзив
17:46
Каким спортом занимаются владивостокцы зимой Видео
17:33
Подземный переход Владивостока сдается в аренду
17:20
Владивостокский автомобилист сбил девушку - и скрылся Эксклюзив
17:13
На муниципальных хоккейных коробках Владивостока продолжаются хоккейные поединки
17:02
Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься
16:54
В воскресенье в Приморье пойдет снег
16:41
Китайский Новый год 2017: как правильно встречать
16:33
Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду
16:24
Телефон доверия: 365 дней помощи во Владивостоке Видео
16:21
Начальник таможни ДФО: "Наркотики - бич нашего времени" Эксклюзив
16:18
27 января - Какой сегодня праздник?
16:13
Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда Видео
16:02
Пешеходу переломало ребра в ДТП с грузовиком во Владивостоке Эксклюзив
15:44
В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта
15:35
«9,5 месяцев»: Образ жениха и невесты Видео
15:17
Работу таможен ДФО обсудили во Владивостоке Фото
15:12
Наркопреступника задержали в Приморье
15:07
Стали известны подробности ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком Эксклюзив
14:51
В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста Фото
14:40
Во Владивостоке пройдет "Ярмарка абонементов"
14:31
По факту смерти парня на железной дороге во Владивостоке проводится проверка
14:27
Срок моратория на продажу «Боярышника» истек Видео
14:12
Неизвестные подожгли автомобиль во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Чисто женское ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:57
Маленькому жителю Владивостока Акимову Денису срочно нужна помощь
13:57
В Приморье увеличился размер повышающего коэффициента на отопление и горячую воду
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Подземный переход Владивостока сдается в аренду

Начальная цена ежемесячной аренды – 54,7 тыс. рублей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Подземный пешеходный переход в районе улицы Калинина, 29 предлагается в аренду администрацией Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Предприниматели могут здесь разместить небольшие торговые точки и другие объекты коммерческого обслуживания.

Аукцион назначен на 16 февраля 2017 года. Заявки можно подавать до 10 февраля. Договор аренды заключается на пять лет.

Переход расположен фактически на остановке общественного транспорта, что обеспечивает определенный поток пассажиров и пешеходов. И хотя по ширине и протяженности объект не большой, но рациональное использование площадей вполне возможно, что принесет пользу и предпринимателям, и пешеходам.

Начальная цена ежемесячной аренды – 54,7 тыс. рублей. Предприниматели предварительно могут осмотреть объект и оценить перспективы его использования.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься
17:02, 27 января 2017 Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься

Главный и самый строгий из христианских постов

В воскресенье в Приморье пойдет снег
16:54, 27 января 2017 В воскресенье в Приморье пойдет снег

Очередной циклон накроет регион

Китайский Новый год 2017: как правильно встречать
16:41, 27 января 2017 Китайский Новый год 2017: как правильно встречать

Год будет насыщен эмоциональными переживаниями

Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду
16:33, 27 января 2017 Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду

Часть групп была закрыта

27 января - Какой сегодня праздник?
16:18, 27 января 2017 27 января - Какой сегодня праздник?

Этот праздник был утвержден Федеральным законом от 13 марта 1995 года

В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта
15:44, 27 января 2017 В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта

Малыш весит больше 5 кг

В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста
14:51, 27 января 2017 В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста

Ребятам рассказали о катастрофе всего человечества