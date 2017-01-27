Подземный переход Владивостока сдается в аренду

Начальная цена ежемесячной аренды – 54,7 тыс. рублей

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Подземный пешеходный переход в районе улицы Калинина, 29 предлагается в аренду администрацией Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Предприниматели могут здесь разместить небольшие торговые точки и другие объекты коммерческого обслуживания.

Аукцион назначен на 16 февраля 2017 года. Заявки можно подавать до 10 февраля. Договор аренды заключается на пять лет.

Переход расположен фактически на остановке общественного транспорта, что обеспечивает определенный поток пассажиров и пешеходов. И хотя по ширине и протяженности объект не большой, но рациональное использование площадей вполне возможно, что принесет пользу и предпринимателям, и пешеходам.

Начальная цена ежемесячной аренды – 54,7 тыс. рублей. Предприниматели предварительно могут осмотреть объект и оценить перспективы его использования.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

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