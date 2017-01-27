27 января - Какой сегодня праздник?

Этот праздник был утвержден Федеральным законом от 13 марта 1995 года

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

27 января отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Этот праздник был утвержден Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». Изначально эта памятная дата носила название – День снятие блокады города Ленинграда (1944 год). Но 1 декабря 2014 года президент подписал указ, согласно которому наименование дня воинской славы было изменено.



В 1941 году войска Гитлера окружили Ленинград, взяв его в кольцо, чтобы полностью уничтожит. Сомкнуть кольцо им удалось 8 сентября 1941 года. Продукты в Ленинград практически не поступали. При этом немецкая авиация атаковала периодически город.



18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.



К освобождению от блокады Ленинграда советские войска перешли после того как в конце 1993 – начале 1944 года им удалось победить противника в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре.



Следует отметить, что к началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Советское командование задействовало в наступательной операции силы войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Также в операции снятия блокады Ленинграда участвовала дальняя авиация, действовали партизанские отряды и бригады.



Главной задачей наступающих сил было разгромить фланговые группировки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском направлениях завершить разгром ее главных сил и выйти на рубеж реки Луга.



14 января 1944 года советские войска начали наступление в районе Новгорода, а уже 16 января они наступали также и на любанском направлении. 20 января им удалось освободить Новгород. Окончательно блокада была снята 27 декабря 1944 года. В честь этого в городе был дан праздничный салют.



Ежегодно в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, переживших 900 блокадных дней.