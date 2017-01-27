Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда

С каждым днём свидетелей тех событий становится все меньше

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

27 января - День освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады. Этот день входит также в список дней воинской славы России В приморской столице в честь этой даты десятки людей собрались у Стены памяти мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ», чтобы почтить память погибших жителей блокадного Ленинграда,сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Почтить память тех, кто погиб, защищая Ленинград, и тех, кто не пережил блокаду, сегодня пришли ветераны, жители блокадного Ленинграда, школьники, студенты и просто неравнодушные жители и гости Владивостока.

«Мы традиционно собираемся в Дни памяти для того, чтобы ещё раз вспомнить историю нашей Родины, чтобы наши дети знали, как всё было на самом деле, - отметила Надежда Сорока, заместитель начальника отдела по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока. - Низкий поклон нашим ветеранам, крепкого им здоровья, бодрости и всего самого наилучшего».

Перед собравшимися в этот день выступили также заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Макаров, председатель общественной организации жителей блокадного Ленинграда Наталия Катченкова и руководитель общественной организации «Боевое братство» по Ленинскому району Александр Ситников.

Как отметила Наталия Катченкова, сегодня во Владивостоке проживает всего 92 блокадника, тогда как 25 лет, когда была организована общественная организация жителей блокадного Ленинграда, их было 450.

«С каждым днём свидетелей тех событий становится все меньше. Хочется ещё раз пожелать всем - крепкого здоровья и долгих лет жизни»,- сказала Наталия Семёновна.

Память погибших жителей блокадного Ленинграда почтили минутой молчание. К Стене памяти возложили цветы.