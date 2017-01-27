Самые актуальные события на VladNews за 27 января 18:02, 27 января Самые актуальные события на VladNews за 27 января
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? 17:55, 27 января Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? (Эксклюзив)
В воскресенье в Приморье пойдет снег 16:54, 27 января В воскресенье в Приморье пойдет снег
Новостная лента
Январь, 27 пятница
19:17
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
19:17
С кем Юрий Трутнев будет развивать Дальний Восток
18:28
Таксист выкинул из машины беременную женщину и пенсионерку из-за испачканного ребенком сиденья
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 27 января
17:57
Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина Фото
17:55
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? Эксклюзив
17:46
Каким спортом занимаются владивостокцы зимой Видео
17:33
Подземный переход Владивостока сдается в аренду
17:20
Владивостокский автомобилист сбил девушку - и скрылся Эксклюзив
17:13
На муниципальных хоккейных коробках Владивостока продолжаются хоккейные поединки
17:02
Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься
16:54
В воскресенье в Приморье пойдет снег
16:41
Китайский Новый год 2017: как правильно встречать
16:33
Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду
16:24
Телефон доверия: 365 дней помощи во Владивостоке Видео
16:21
Начальник таможни ДФО: "Наркотики - бич нашего времени" Эксклюзив
16:18
27 января - Какой сегодня праздник?
16:13
Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда Видео
16:02
Пешеходу переломало ребра в ДТП с грузовиком во Владивостоке Эксклюзив
15:44
В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта
15:35
«9,5 месяцев»: Образ жениха и невесты Видео
15:17
Работу таможен ДФО обсудили во Владивостоке Фото
15:12
Наркопреступника задержали в Приморье
15:07
Стали известны подробности ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком Эксклюзив
14:51
В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста Фото
14:40
Во Владивостоке пройдет "Ярмарка абонементов"
14:31
По факту смерти парня на железной дороге во Владивостоке проводится проверка
14:27
Срок моратория на продажу «Боярышника» истек Видео
14:12
Неизвестные подожгли автомобиль во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Чисто женское ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:57
Маленькому жителю Владивостока Акимову Денису срочно нужна помощь
13:57
В Приморье увеличился размер повышающего коэффициента на отопление и горячую воду
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта

Малыш весит больше 5 кг
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Маленький богатырь появился сегодня на свет в роддоме № 3 Владивостока. Малыш с весом больше 5 килограммов стал первым ребенком-гигантом, которого приняли в учреждении в наступившем году, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, вес новорожденного составляет 5300 граммов, а рост – 59 см. Мальчик появился на свет в 13 часов 15 минут в результате плановой операции «кесарево сечение» и вскоре после рождения был передан на руки папе, который ожидал встречи с крошкой-сыном в соседнем родильном зале. Молодая мама и ее малыш чувствуют себя хорошо и на следующей неделе смогут отправиться домой, к своим родным и близким.

Отметим, что маленький богатырь – второй ребенок в семье. 31-летняя жительница Владивостока Оксана Ендовицкая и ее супруг уже воспитывают старшего сына. К слову, брат малыша также родился с серьезным весом – 3950 граммов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста
14:51, 27 января 2017 В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста

Ребятам рассказали о катастрофе всего человечества

Десятки улиц Владивостока скоро преобразятся
13:35, 27 января 2017 Десятки улиц Владивостока скоро преобразятся

Сократится число аварийно-опасных участков

Судебные приставы
13:18, 27 января 2017 Судебные приставы "выбили" с приморцев 232 млн. 533 тысяч рублей

Не платишь долги – не спеши садиться за руль

Одни выходные остались у приморцев, чтобы определиться с предметами для ЕГЭ
13:07, 27 января 2017 Одни выходные остались у приморцев, чтобы определиться с предметами для ЕГЭ

ЕГЭ могут сдавать выпускники как текущего года, так и прошлых лет

Приморцу не удалось вылететь заграницу из-за долгов
12:56, 27 января 2017 Приморцу не удалось вылететь заграницу из-за долгов

Сумма задолженности превышала 42 тысячи рублей

Во Владивостоке полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга
12:45, 27 января 2017 Во Владивостоке полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга

Трагедия произошла 15 лет назад

Хитрый ход приморца был раскрыт судебными приставами
12:23, 27 января 2017 Хитрый ход приморца был раскрыт судебными приставами

Имущество изъято и отправлено на спецстоянку