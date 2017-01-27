Работу таможен ДФО обсудили во Владивостоке

26 января ведомство отметило Международный день таможенника

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 27 января, на следующий день после Международного дня таможенника (отмечается 26 января) состоялось итоговое заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления, в котором также участвовали представители ФТС и органов исполнительной власти ДФО. Перед заседанием коллегии перед журналистами выступили замглавы ФТС Руслан Давыдов и начальник ДВТУ Юрий Ладыгин. Они рассказали об итогах 2016 года - и о планах и целях на этот год, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Сегодня международный Совет таможенного сотрудничества состоит из 180 стран, которые контролируют 98% мировой торговли. В этом году Россия представлена на председательствующем месте - это высшая должность. Я думаю, что это говорит в первую очередь об авторитете российской таможни," - рассказал Руслан Давыдов.