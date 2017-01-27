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Наркопреступника задержали в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя села Сиваковка, у которого было обнаружено и изъято 2 полимерных пакета с наркотическим веществом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общей массой в пересчете на высушенное вещество свыше 2 кг 700 граммов.

По словам задержанного, марихуану он хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Задержанному грозит лишение свободы от трех до десяти лет.

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