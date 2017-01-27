По факту смерти парня на железной дороге во Владивостоке проводится проверка

Личность погибшего установлена

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Накануне, 26 января, во Владивостоке под электропоездом погиб 22-летний парень, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на транспорте.

Обезглавленное тело было обнаружено на железной дороге на станции Моргородок.

В настоящее время личность парня установлена. Им оказался 22-летний студент одного из учебных заведений Владивостока.

По словам машиниста, он не заметил посторонних лиц в момент следования электропоезда.

Как рассказала сожительница погибшего, молодой человек в последнее время неоднократно говорил о суициде. По месту учебы молодой человек характеризовался с положительной стороны.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.