По факту смерти парня на железной дороге во Владивостоке проводится проверка

Накануне, 26 января, во Владивостоке под электропоездом погиб 22-летний парень, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на транспорте.
Обезглавленное тело было обнаружено на железной дороге на станции Моргородок.
В настоящее время личность парня установлена. Им оказался 22-летний студент одного из учебных заведений Владивостока.
По словам машиниста, он не заметил посторонних лиц в момент следования электропоезда.
Как рассказала сожительница погибшего, молодой человек в последнее время неоднократно говорил о суициде. По месту учебы молодой человек характеризовался с положительной стороны.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.