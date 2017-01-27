Пешеходу переломало ребра в ДТП с грузовиком во Владивостоке

Пострадавший госпитализирован в ВКБ №2

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 51-летний пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте вне зоны видимости пешеходного перехода, получил множественные закрытые переломы ребер, когда его сбил грузовик Isuzu Elf, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Мужчина был госпитализирован в Тысячекоечную больницу.

Установлено, что автомобиль ехал со стороны улицы Анны Щетининой в сторону улицы Русской. Авария произошла возле дома №24 по улице Адмирала Горшкова. За рулем находился 44-летний мужчина. Наезд произошел в светлое время суток.