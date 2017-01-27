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Стали известны подробности ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком

Пострадали оба водителя
Фото: riabir.ru Фото: riabir.ru
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком пострадали водители двух авто, столкнувшихся влобовую,  сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла около 18:20 в среду, 25 янавря.

Установлено, что направлявшийся со стороны Маковского в сторону бухты Лазурной 39-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем  Suzuki Swift.

В результате пострадали водитель Axio (закрытая травма грудной клетки и дисторсия шейного отдела позвоночника; назначено амбулаторное лечение) и 38-летний водитель Suzuki (госпитализирован с переломом правого наколенника со смещением и закрытым переломом большой берцовой кости, а также ушибом грудной клетки).

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