Стали известны подробности ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком

Пострадали оба водителя

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком пострадали водители двух авто, столкнувшихся влобовую, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла около 18:20 в среду, 25 янавря.

Установлено, что направлявшийся со стороны Маковского в сторону бухты Лазурной 39-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем Suzuki Swift.

В результате пострадали водитель Axio (закрытая травма грудной клетки и дисторсия шейного отдела позвоночника; назначено амбулаторное лечение) и 38-летний водитель Suzuki (госпитализирован с переломом правого наколенника со смещением и закрытым переломом большой берцовой кости, а также ушибом грудной клетки).