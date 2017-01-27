В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста

Ребятам рассказали о катастрофе всего человечества

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 января, во многих школах Владивостока проходят уроки, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста и 72-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Одно из памятных мероприятий провели специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» для восьмиклассников школы №38.

На классном часе в День памяти жертв Холокоста, который был официально учрежден на 60-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2005 года, главный специалист по социальной работе с молодежью МРЦ Ульяна Шаропова рассказала ребятам о холокосте – жестокой дискриминации нацистами представителей различных этнических и социальных групп в XX веке.

Среди шести миллионов погибших была и молодая девушка из Амстердама Анна Франк, которая вела дневник, изданный в 1947 году ее отцом Отто Франком, единственным членом семьи, дожившим до конца Второй мировой войны.

Ее история похожа на судьбы многих безвинно погибших людей тех времен: она вместе с семьей скрывалась от нацистов в секретном убежище, но их обнаружили гестаповцы, арестовали и отправили по концлагерям, в том числе, в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Анна Франк не дожила совсем чуть-чуть до освобождения – она погибла в одном из нацистских лагерей в начале марта 1945 года.

«Холокост – это катастрофа всего человечества, это, в сущности, кризис мировой цивилизации. И мы не должны об этом забывать», – подытожила урок памяти главный специалист по социальной работе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Ульяна Шаропова.

Более подробную информацию о работе МРЦ можно найти на сайте центр – mrc-vlad.ru или в официальных группа в «ВКонтакте». Также работает Instagram: @mrc_vladivostok.