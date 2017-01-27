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Во Владивостоке пройдет "Ярмарка абонементов"

Открытие ярмарки 1 февраля в 12.00.
Фото: Приморская краевая филармония Фото: Приморская краевая филармония
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

1 февраля в Приморской краевой филармонии впервые пройдет Всероссийская акция: «Ярмарка абонементов!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской краевой филармонии. К акции присоединились Приморская краевая картинная галерея и Приморский краевой театр Молодежи.

В этот день для зрителей в фойе развернется театрализованная ярмарка с бесплатным чаем. Праздничное настроение создадут артисты трио русских народных инструментов «Садко» и солисты филармонии.

Партнеры кафе «Ложки-Плошки» организуют продажу пирожков, булочек, пряников и других лакомств. Мастера декоративно-прикладного творчества представят на ярмарку свои работы, но самое главное в этот день зрители, имеют уникальную возможность приобрести билеты с 50% скидкой на самые лучшие концерты сезона 2017-2018 годов. Предложение действует на 10 разножанровых концертов, продажа абонементов продлиться до 5 февраля. Кроме того, посетители могут приобрести билеты со скидкой на постановки Приморского театра Молодежи, выставки и мастер-классы Приморской картинной галереи.

«Ярмарка абонементов» - это возможность заранее продумать свой досуг на предстоящий год; забронировать лучшие места в зрительных залах филармонии; подарить себе уникальную возможность знакомиться с новыми именами и встречаться с любимыми исполнителями на протяжении всего года; получить дополнительную ярмарочную скидку при покупке абонементов культурных заведений.

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