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Маленькому жителю Владивостока Акимову Денису срочно нужна помощь

Объявлен срочный сбор средств
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Акимов Денис

Возраст: 5 лет
Город: Новопокровка
Диагноз: Хордома крестцово-копчиковой области

Срочный сбор:113000 рублей

113000₽ - столько стоит надежда.

26.01.2017 Денису исполнилось пять лет, а позади уже четыре операции и несколько курсов химиотерапии. Сейчас вся надежда на препарат "Гливек", купить его нужно срочно - время, к сожалению, на стороне болезни. Денис мужественно борется. Но без нашей помощи - никак. Цена препарата - космическая, 113000 ₽ за упаковку. Их нужно собрать. Подарите Денису свой утренний кофе. Или билет в кино в пятницу вечером. 200 рублей могут помочь. Для Дениса это шанс.

В августе 2015 года родители заметили болезненное опухолевидное образование в области копчика. Мальчик осмотрен хирургом, рекомендовано хирургическое лечение.

16.09.15 году была проведена первая операция - удаление копчиковой кисты в Красноармейской ЦРБ. При обследовании после операции отмечен рост опухоли.

24.12.15 году выполнена вторая операция - удаление образования копчика.
Гистологическое заключение - хордома.

03.02.16 году осмотрен онкологом, рекомендована экстренная госпитализация в отд.онкологии с диагнозом: Хордома крестцово-копчиковой области.

Гистологические препараты пересмотрены в «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», заключение после ИГХ: хордома.

05.07.16 выполнена третья операция - удаление опухоли крестцово-копчиковой области. Биопсия образования основания полового члена.

20.07.16 выполнена четвертая операция - удаление образования средней трети кавернозных тел полового члена.

По месту жительства во Владивостоке получил три цикла ПХТ.
МРТ малого таза 12.01.17 — продолженный рост опухоли.

Учитывая неэффективность стандартной ПХТ, распространение опухолевого процесса предлагается провести таргетную терапию с применением Иматиниб (гливек).
Лечение планируется в течение одного года или до прогрессирования болезни при отсутствии токсических осложнений.
Рекомендовано контрольное обследование через 6 недель от начала лечения гливеком.

Мы объявляем срочный сбор. Расскажите друзьям, пожалуйста.
и опубликуйте, как можно больше

Страничка Дениса на нашем сайтеhttps://sohrani-zhizn.ru/deti/nashi-d...

Как помочь:Отправить СМС на номер 3443 со словом БФСЖ и сумма

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