Молодожены теряют интерес к сексу через год совместной жизни, - ученые

Специалисты выяснили, почему супруги перестают уделять внимание друг другу

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Немецкие ученые в ходе исследования установили, что молодые люди спустя год совместной жизни теряют половое влечение друг к другу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.ru.

По словам специалистов, на этот фактор оказывает влияние как заключение брака между партнерами, так и появление детей у пары.

Исследователи уверены, что между партнерами угасает страсть, и они перестают развивать свои отношения. Несомненным отягощающим фактором является и рождение детей. С появлением ребенка супруги все больше внимания уделяют воспитанию чада, и все меньше - интимной жизни.

Исследователи уверены, чтобы вернуть былую страсть в отношения достаточно просто. Для этого стоит всего лишь разнообразить свою интимную жизнь и вновь начать интересоваться своим партнером.