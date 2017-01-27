Молодожены теряют интерес к сексу через год совместной жизни, - ученые

Немецкие ученые в ходе исследования установили, что молодые люди спустя год совместной жизни теряют половое влечение друг к другу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.ru.
По словам специалистов, на этот фактор оказывает влияние как заключение брака между партнерами, так и появление детей у пары.
Исследователи уверены, что между партнерами угасает страсть, и они перестают развивать свои отношения. Несомненным отягощающим фактором является и рождение детей. С появлением ребенка супруги все больше внимания уделяют воспитанию чада, и все меньше - интимной жизни.
Исследователи уверены, чтобы вернуть былую страсть в отношения достаточно просто. Для этого стоит всего лишь разнообразить свою интимную жизнь и вновь начать интересоваться своим партнером.