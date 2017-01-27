Таксист выкинул из машины беременную женщину и пенсионерку из-за испачканного ребенком сиденья

Крупный скандал разгорается в Москве

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Крупный скандал разгорается в Москве: таксист выкинул из машины ребенка, беременную 23-летнюю женщину и пенсионерку из-за испачканного ногами 2-летнего малыша заднего сиденья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. В полиции ведется разбирательство, сотрудник таксомоторной компании задержан.

Как рассказала 23-летняя потерпевшая, мужчина неожиданно пришел буквально в ярость из-за грязи на ткани сиденья, начал кричать и требовать, чтобы женщины убрали грязь. Потом он выволок беременную из салона, схватил ее за шею и толкнул на землю. После этого он занялся пожилой женщиной, на руках которой был 2-летний ребенок: он ударил женщину, ребенок выпал у той из рук - и потерял сознание от удара головой о землю.