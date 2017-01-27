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В Приморье увеличился размер повышающего коэффициента на отопление и горячую воду

Избежать применения коэффициентов возможно, если управляющие организации либо установят в доме теплосчетчик, либо - предоставят в энергокомпанию акты об отсутствии технической возможности его установки
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» обращает внимание потребителей на то, что с 1 января 2017 года размер повышающего коэффициента при расчете платы за услуги отопления и горячего водоснабжения вырос до 1,5.

Напомним, что согласно федеральному закону «Об энергосбережении» россияне обязаны были установить общедомовые приборы учета тепла (ОДПУ) и индивидуальные приборы учета горячей воды (ИПУ) еще до 1 июля 2012 года, но не все выполнили это требование. Именно для таких абонентов Правительство РФ (Постановление Правительства РФ №603) ввело повышающие коэффициенты на коммунальные услуги: с 1 июля до конца 2016 года в размере 1,4; с 1 января 2017 года – 1,5; в последующем он также продолжит расти.

При расчете платы за услугу отопления повышающие коэффициенты применяются к потребителям, проживающим в домах, которые не оборудованы общедомовым прибором учета тепла. Нововведение не коснулось только ветхого и аварийного жилого фонда, а также домов, в которых тепловая нагрузка ниже 0,2 Гкал/час.

В остальных случаях избежать применения коэффициентов возможно, если управляющие организации либо установят в доме теплосчетчик, либо - предоставят в энергокомпанию акты об отсутствии технической возможности его установки. Важно учесть, что при составлении данных документов недопустим формальный подход - по всем актам инженеры филиала «Приморская генерация» проводят тщательную проверку с выездом на объект.

«В настоящий момент активно ведется работа по проверке актов о технической невозможности установки ОДПУ, предоставленных управляющими компаниями. В случае выявления актов, которые не соответствуют действительности, в

отношении данных домов применение повышающего коэффициента на услугу отопления будет возобновлено», - подчеркнул заместитель директора по сбыту Валерий Червонный.

При начислении платы за горячую воду, повышающий коэффициент применяется к тем абонентам, которые до сих пор не установили в своих квартирах индивидуальные счетчики: во Владивостоке это порядка 55 000 потребителей, в Артеме – более 1 000, в Партизанске – более 500.

Избежать применения повышающего коэффициента возможно лишь в том случае, если абоненты докажут отсутствие технической возможности установки ИПУ в квартире. Это можно подтвердить путем обследования жилого помещения, которое проводит управляющая организация – УК, ТСЖ, ЖСК. Акт обследования должен быть передан в филиал «Приморская генерация» АО «ДГК».

Необходимо отметить, что не во всех случаях такие акты принимаются и согласовываются ресурсоснабжающими организациями. Если в других квартирах дома установлены приборы учета, или дом построен после 2010 года, то по умолчанию все жилые помещения имеют техническую возможность установки ИПУ на горячую воду. Ситуации, когда в отдельных квартирах граждане самостоятельно вмонтировали трубы за различные перегородки, заложили их кафелем, не являются основанием для невозможности установки прибора. Все несанкционированные конструкции должны быть демонтированы, приборы установлены, а новые конструкции могут быть вновь сооружены, но с возможностью доступа для снятия показаний и проведения контрольных проверок.

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