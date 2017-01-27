Десятки улиц Владивостока скоро преобразятся

Сократится число аварийно-опасных участков

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Владивосток вошёл в число городов, где будет реализован федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Главная цель проекта - обеспечить хорошее состояние дорог и сократить число аварийно-опасных участков.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, программа будет реализована на всей территории Владивостокской городской агломерации, соответствующее постановление размещено на сайте Правительства Российской Федерации. В рамках реализации проекта будет проводиться ремонт дорог федерального, регионального и местного значения.

«Перед администрацией Владивостока стоит задача привести дорожную сеть столицы Приморья к нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния, снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, - отметил Юрий Трунов, заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока. - Для реализации поставленных задач будет проведён ремонт и благоустройство дорожной инфраструктуры на более чем 70 улицах Владивостока. «Очаги аварийности» будут оборудованы необходимыми техническими средствами организации дорожного движения – дорожной разметкой, знаками, комплексами фото-видеофиксации, барьерным ограждением».

Планируется, что работы по ремонту и благоустройству дорожной инфраструктуры будут проведены по ул. Гоголя, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Всеволода Сибирцева, проспекту Красного Знамени, Адмирала Невельского, Светланской, Шилкинской, Борисенко, 50 лет ВЛКСМ, Калинина, Сахалинской, Днепровской, Снеговой, Русской и многим другим.