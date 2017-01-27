Не платишь долги – не спеши садиться за руль

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В 2016 году судебными приставами взыскано 232 млн. 533 тысяч рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченным органами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю. Большую часть денежных средств, перечисленных в бюджет, составили административные штрафы, наложенные инспекторами Госавтоинспекции. В общей сложности жители Приморья выплатили чуть больше 171 млн. рублей за нарушения правил дорожного движения.

Необходимо отметить положительную практику межведомственного взаимодействия с Управлением МВД России по Приморскому краю, в частности с Управлением ГИБДД МВД России по Приморскому краю, в сфере информационного обмена сведениями о наличии у должников транспортных средств, а также об оплате административных штрафов. Информация о зарегистрированных за приморцами автомобилях используются в проведении рейдовых мероприятий с применением программного комплекса «Дорожный пристав», позволяющего определить наличие у владельца транспортного средства задолженности.

Так, в прошедшем году на Золотом мосту в городе Владивостоке автоинспекторам удалось выявить в потоке автомашин с помощью фото-радарному комплекса «Кородон» автомобиль, принадлежащий должнику по алиментам. Задолженность автолюбителя превышала 200 тыс. рублей. К тому же выяснилось, что в отношении неплательщика судебным приставом было вынесено постановление об ограничении в праве управления транспортным средством. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ст. 17.17, а на автомобиль должника был наложен арест.