Поезд сбил пенсионерку в Хабаровске

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

На перегоне станций Эльбан-Подали на железных путях была травмирована женщина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России на транспорте.

По словам машиниста, во время выезда локомотива из-за поворота он увидел переходящего через рельсы человека. Подав звуковой и световой сигнал, машинист применил экстренное торможение. Однако принятые меры не позволили избежать травмирования женщине. Прибывшая на место происшествия скорая констатировала смерть.

В настоящее время личность погибшей установлена. Ею оказалась 80-летняя жительница поселка Эльбан.

По данному факту проводится проверка.