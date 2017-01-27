Несовершеннолетняя пострадала в ДТП во Владивостоке

Подросток доставлен в травматологию

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

16-летняя девушка пострадала в ДТП во Владивостоке: она была пассажиркой автомобиля Toyota Rush, в который сзади въехал внедорожник Toyota Land Cruiser, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Столкновение автомобилей произошло в районе дома №2 в Камском переулке около 7:50. Автомобили двигались со стороны улицы Молодежной в сторону улицы Некрасовской.

Установлено, что 45-летний водитель внедорожника не выдержал дистанцию с двигавшимся впереди автомобилем Rush, за рулем которого находилась 49-летняя женщина.

После ДТП несовершеннолетняя пассажирка Rush была доставлена в травматологическое отделение ВКБ №2 с дисторсией шейного отдела позвоночника.