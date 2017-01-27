Одни выходные остались у приморцев, чтобы определиться с предметами для ЕГЭ

ЕГЭ могут сдавать выпускники как текущего года, так и прошлых лет

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Заявление на участие в едином государственном экзамене в Приморье можно подать до 1 февраля включительно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

ЕГЭ могут сдавать выпускники как текущего года, так и прошлых лет. Определиться с предметами по выбору выпускники могут до 1 февраля. После этой даты никакие изменения в базу данных об участниках ЕГЭ внести будет уже невозможно. В целом, в 2017 году планируется участие в ЕГЭ более девяти тысяч человек.

В период проведения ГИА в крае будет работать Ситуационный центр, в котором общественные наблюдатели будут обеспечивать контроль проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена (и аудиториях в частности) в формате онлайн-видеонаблюдения. Для этих целей будут привлечены студенты, родители, представители общественных организаций.