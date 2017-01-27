Ученые узнали, почему голодные люди становятся агрессивными

Специалисты узнали, из-за чего появляется злость

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, что голодные люди становятся злыми, так как в их организме вырабатывается определенный гормон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Исследование показало, что голод в буквальном смысле способен превратить человека в животное и хищника.

По словам специалистов, еще в древности люди во время добычи пищи становились агрессивными, чтобы охота прошла успешно. Как оказалось, агрессии появляется из-за снижения уровня глюкозы в крови, что и провоцирует выброс гормона стресса.

Ученые заявляют, что глюкоза необходима мозгу, а ее недостаток сказывается на его работе, что и приводит к нервным переживаниям.