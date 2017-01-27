Приморцу не удалось вылететь заграницу из-за долгов

Самые актуальные события на VladNews за 27 января 18:02, 27 января Самые актуальные события на VladNews за 27 января
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? 17:55, 27 января Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? (Эксклюзив)
В воскресенье в Приморье пойдет снег 16:54, 27 января В воскресенье в Приморье пойдет снег
Новостная лента
Январь, 27 пятница
19:16
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
19:16
С кем Юрий Трутнев будет развивать Дальний Восток
18:28
Таксист выкинул из машины беременную женщину и пенсионерку из-за испачканного ребенком сиденья
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 27 января
17:57
Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина Фото
17:55
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? Эксклюзив
17:46
Каким спортом занимаются владивостокцы зимой Видео
17:33
Подземный переход Владивостока сдается в аренду
17:20
Владивостокский автомобилист сбил девушку - и скрылся Эксклюзив
17:13
На муниципальных хоккейных коробках Владивостока продолжаются хоккейные поединки
17:02
Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься
16:54
В воскресенье в Приморье пойдет снег
16:41
Китайский Новый год 2017: как правильно встречать
16:33
Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду
16:24
Телефон доверия: 365 дней помощи во Владивостоке Видео
16:21
Начальник таможни ДФО: "Наркотики - бич нашего времени" Эксклюзив
16:18
27 января - Какой сегодня праздник?
16:13
Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда Видео
16:02
Пешеходу переломало ребра в ДТП с грузовиком во Владивостоке Эксклюзив
15:44
В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта
15:35
«9,5 месяцев»: Образ жениха и невесты Видео
15:17
Работу таможен ДФО обсудили во Владивостоке Фото
15:12
Наркопреступника задержали в Приморье
15:07
Стали известны подробности ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком Эксклюзив
14:51
В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста Фото
14:40
Во Владивостоке пройдет "Ярмарка абонементов"
14:31
По факту смерти парня на железной дороге во Владивостоке проводится проверка
14:27
Срок моратория на продажу «Боярышника» истек Видео
14:12
Неизвестные подожгли автомобиль во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Чисто женское ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:57
Маленькому жителю Владивостока Акимову Денису срочно нужна помощь
13:57
В Приморье увеличился размер повышающего коэффициента на отопление и горячую воду
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Приморцу не удалось вылететь заграницу из-за долгов

Сумма задолженности превышала 42 тысячи рублей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Приморец в предвкушении отдыха за рубежом прибыл в аэропорт Москвы, однако пройти регистрацию и попасть на борт самолета ему удалось не сразу. Судебный пристав Октябрьского района Приморского края, откуда приехал пассажир заграничного рейса, вынес постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

За мужчиной числились невыплаченные долги по административным штрафам, по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также перед управляющей компанией. Общая сумма задолженности превышала 42 тысячи рублей. Осознав все серьезность ситуации, должник связался со своими родственниками, проживающими в одном из сел Октябрьского района, и попросил внести денежные средства в счет оплаты суммы долга.

После того, как задолженность была погашена, а запрет на выезд за пределы РФ - снят, приморцу удалось беспрепятственно пересечь границу и отправиться на отдых за рубежом.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга
12:45, 27 января 2017 Во Владивостоке полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга

Трагедия произошла 15 лет назад

Хитрый ход приморца был раскрыт судебными приставами
12:23, 27 января 2017 Хитрый ход приморца был раскрыт судебными приставами

Имущество изъято и отправлено на спецстоянку

В лечении пациентов детской реанимации роддома № 3 Владивостока врачам помогают осьминоги
11:49, 27 января 2017 В лечении пациентов детской реанимации роддома № 3 Владивостока врачам помогают осьминоги

В настоящее время методика выхаживания младенцев с использованием вязаных игрушек широко применяется в России

Информация о Приморском Профсоюзе образования заполняет Интернет
11:27, 27 января 2017 Информация о Приморском Профсоюзе образования заполняет Интернет

Более 70 профсоюзных организаций Приморского края имеют свои адреса в глобальной сети

Авторами набора открыток с видами Владивостока стали семь приморских фотографов
10:50, 27 января 2017 Авторами набора открыток с видами Владивостока стали семь приморских фотографов

Их выпустила в почтовое обращение Почта России

Любителям зимней рыбалки в ближайшие дни не рекомендован выход на лед
10:39, 27 января 2017 Любителям зимней рыбалки в ближайшие дни не рекомендован выход на лед

Будьте осторожны на льду, берегите себя и своих близких

В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы
09:39, 27 января 2017 В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы

Расписание