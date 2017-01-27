Приморцу не удалось вылететь заграницу из-за долгов

Сумма задолженности превышала 42 тысячи рублей

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Приморец в предвкушении отдыха за рубежом прибыл в аэропорт Москвы, однако пройти регистрацию и попасть на борт самолета ему удалось не сразу. Судебный пристав Октябрьского района Приморского края, откуда приехал пассажир заграничного рейса, вынес постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

За мужчиной числились невыплаченные долги по административным штрафам, по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также перед управляющей компанией. Общая сумма задолженности превышала 42 тысячи рублей. Осознав все серьезность ситуации, должник связался со своими родственниками, проживающими в одном из сел Октябрьского района, и попросил внести денежные средства в счет оплаты суммы долга.

После того, как задолженность была погашена, а запрет на выезд за пределы РФ - снят, приморцу удалось беспрепятственно пересечь границу и отправиться на отдых за рубежом.