Евро достиг уровня 64 рубля

Курс валют на 27 января

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.63 рубля, а евро 64.02 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. В 2017-м российская нацвалюта укрепилась на 2%, торги в ежедневном режиме демонстрируют близость доллара к минимальным значениям с начала года, отмечают аналитики. По их мнению, в начале следующего месяца американская валюта достигнет значения 60 рубля за один доллар.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в УМ-Банке за 60.38 рубля, а продать валюту выгодно в Банке ЮГРА за 59.30 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 64.80 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит банке за 63.80 рубля за один евро.