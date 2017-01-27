Во Владивостоке полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга

Трагедия произошла 15 лет назад

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

27 января, 15 лет назад при исполнении служебного долга погибли заместитель начальника УВД Приморского края полковник милиции Юрий Орленко и старший лейтенант милиции Максим Елисеев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В 2002 году Юрий Орленко руководил временной оперативной группировкой МВД России в Чеченской республике. Вместе с ним на оперативные задания выезжал Максим Елисеев. Их жизни были прерваны катастрофой вертолета «МИ-8».

За период службы в органах внутренних дел Юрий Орленко проявлял себя как компетентный, требовательный руководитель. За своими плечами Юрий Орленко имел 9 командировок в Чеченскую республику, дважды возглавлял сводный отряд милиции при временном Управлении МВД Республики. За безупречную службу отмечен четырьмя государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

В УМВД России по Приморскому краю ежегодно проходят соревнования снайперов, посвященные памяти полковника Орленко. В 2002 году морскому спасательному буксиру в честь погибшего милиционера присвоено имя «Юрий Орленко».

Максим Елисеев пришел на службу в органы внутренних дел 23-летним юношей. Он зарекомендовал себя как профессионал своего дела, неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. Среди сослуживцев Максим пользовался заслуженным авторитетом и уважением. За заслуги перед Отечеством и безупречное выполнение служебного долга Указом Президента Российской Федерации старший лейтенант Максим Елисеев посмертно награжден Орденом Мужества. Его имя занесено в Книгу памяти УМВД России по Приморскому краю. В 2009 году на территории владивостокской школы №27 состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Приморского края старшего лейтенанта милиции Максима Витальевича Елисеева.