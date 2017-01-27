Стали известны подробности тяжелого ДТП, произошедшего во Владивостоке

Виновник аварии отправлен в больницу с переломом кости таза

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В ДТП во Владивостоке пострадал 30-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, существенно превысивший скорость в час пик. Он был доставлен в травматологическое отделение Тысячекоечной больницы с переломом кости таза, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По данным ведомства, авария произошла около дома №4"а" по Народному проспекту в 16:30 в четверг 26 января.

- Водитель Corolla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением женщины 1981 года рождения. В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Corolla получил закрытый перелом кости таза, - рассказали в ГАИ Владивостока.