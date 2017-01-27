Приморца вместе с автомобилем унесло на оторванной льдине в море

Рыбаку помощь медиков не понадобилась

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 января, в 08 час. 55 мин. спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы, в составе 5 человек, выехали в район акватории Шкотовского лимана, Уссурийский залив, для спасения рыбака с автомобилем, находящегося на льдине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГОЧС.

В результате отрыва ледяного поля от основной массы, рыбака вместе с машиной и собакой, унесло от берега примерно на 300м. Площадь льдины составила приблизительно 10 на 15 метров.

Спасатели, используя катамаран, в 10 час. 25 мин. доставили рыбака на берег, а в 11 час. 00 мин. был переправлен к берегу его автомобиль. Спасенным оказался житель Артема, 1973 года рождения. Медицинская помощь рыбаку не понадобилась.