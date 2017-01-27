Хитрый ход приморца был раскрыт судебными приставами

Имущество изъято и отправлено на спецстоянку

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Должник по алиментам, несмотря на вынесенный судебным приставом межрайонного отдела по розыску должников и их имущества Владивостокского городского округа запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля марки Mitsubishi Delica, решил тайком продать транспортное средство, но не выплачивать алименты своему ребенку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

Для того, чтобы осуществить незаконную сделку и не попасть в поле зрения судебных приставов, к авантюре был подключен знакомый алиментщика, который пообещал нерадивому отцу быстро сбыть с рук автомашину. Поскольку неплательщик тщательно скрывал место нахождения транспортного средства, судебными приставами было заведено разыскное дело. В ходе розыскных мероприятий судебные приставы получили сведения о намерениях гражданина продать свой автомобиль через посредника.

Выяснив адрес проживания услужливого приятеля, а также сделав обход придомовой территории и близлежащих парковок с целью обнаружения микроавтобуса, судебные приставы достаточно быстро нашли скрываемый должником автомобиль. Машина была припаркована как раз возле подъезда услужливого товарища должника. На место совершения исполнительных действий был вызван эвакуатор.

Несмотря на словесное противостояние со стороны «мнимого» хозяина, автомобиль должника был эвакуирован на стоянку временного хранения арестованного имущества.

Если в течение установленного законом срока житель Владивостока не погасит долг по алиментам в полном объеме, машина будет передана на реализацию, а вырученные от продажи имущества денежные средства будут перечислены взыскателю.