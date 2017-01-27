Приморцы жестоко расправились с таксистом

Подозреваемые задержаны

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В Приморье убит таксист, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Уссурийск. Как стало известно, в ночь с четверга на пятницу, 27 января, двое молодых людей попросили сотрудницу пит-стопа вызвать им такси. К указанному месту прибыл автомобиль такси "Удача". Как выяснилось позже, по пути парни зарезали таксиста. Тело мужчины было обнаружено в районе автодороги Каменушка-Уссурийск возле автомобиля такси с признаками насильственной смерти колото-резанными ранениями груди и живота.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю, на данный момент подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье Убийство. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.