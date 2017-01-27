Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество

Ассоциация заинтересована в развитие рыбохозяйственного комплекса

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Накануне, 26 января, состоялось внеочередное общее собрание ассоциации, на котором путем голосования был избран новый президент, сообщает РИА VladNews.

Отметим, что в состав ВАРПЭ входит 69 предприятий, на которые приходится 85% общероссийского вылова водных биоресурсов. В ходе собрания был избран новый президент всероссийского рыбацкого сообщества, которым стал Герман Зверев.

По словам нового президента, ассоциация заинтересована в конструктивном диалоге и эффективном взаимодействии в интересах развития рыбохозяйственного комплекса.

В ходе встречи стороны обсудили основные отраслевые проблемы, обменялись мнениями о происходящих процессах и наметили направления совместной работы на ближайшую перспективу.