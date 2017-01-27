Оттепель привела к всплеску аварийности на дорогах Владивостока

Произошло 102 ДТП за сутки

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Оттепель, которой погода в Приморье отличилась в четверг, 26 января, во Владивостоке привела к повышенной аварийности: на скольских дорогах произошло 102 ДТП за сутки, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В авариях пострадали пять человек.

Так, зарегистрировано 60 ДТП с материальным ущербом. Участники 9 столкновений составили европротоколы.

Жители и гости города совершили, по данным ГАИ приморской столицы, 287 нарушений ПДД, из них 94 - на совести пешеходов.

Зарегистрировано 49 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам водителями. Сотрудниками ДПС составлены протоколы в отношении 3 пьяных автолюбителей, 10 "шумахеров", 3 выехавших на "встречку" автомобилистов, и 7 нарушителей правил парковки. Детей не пристегнули спецустройствами 6 водителей.

Протоколы составлены в отношении 5 водителей автобусов, 16 таксистов, 3 неплательщиков штрафов ГИБДД.

На стоянку временного задержания доставлено 8 транспортных средств.