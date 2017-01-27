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Приморец организовал канал транспортировки наркотиков из стран Восточной Азии

Также соучастниками стали еще трое приморцев
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных противоправным путем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

Следствием установлено: 24-летний житель города Артема организовал канал транспортировки синтетических наркотиков из стран Восточной Азии. В противоправную деятельность он вовлек троих приморцев. Бесконтактным способом посредством информационно-телекоммуникационных сетей фигуранты уголовного дела распространяли наркотические средства среди наркопотребителей в регионах Дальневосточного федерального округа. Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками полиции и ФСБ России. В ходе обысков изъято свыше 15 килограммов наркотических средств.

Экспертизой установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения - производным метилэфедрона.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ, установлено, что фигуранты легализовали добытые противоправным путем денежные средства на общую сумму свыше 16,5 млн рублей. По данному факту возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Уголовные дела направлены в суд.

В отношении фигурантов уголовных дел судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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