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Общество

В лечении пациентов детской реанимации роддома № 3 Владивостока врачам помогают осьминоги

В настоящее время методика выхаживания младенцев с использованием вязаных игрушек широко применяется в России
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В роддоме № 3 Владивостока применяют оригинальные методики для лечения и адаптации маленьких пациентов. Так, выхаживать малышей в детской реанимации специалистам учреждения помогают чудо-игрушки, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службы роддома №3.

Как пояснила главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, речь идет об элементе развивающего ухода, которым в данном случае выступают оригинальные вязаные куклы-осьминожки. Эти поделки впервые стали применяться для реабилитации детей в Дании, после того как трогательная игрушка, созданная мамой для своего ребенка, преждевременно появившегося на свет, помогла успокоить и нормализовать дыхание малыша. Влияние многоногих кукол на состояние младенцев врачи объясняют сходством между формой щупалец осьминожек и пуповиной: держась за одну из ножек игрушки, ребенок чувствует защищенность, которую испытывал, когда сжимал пуповину в утробе матери.

В настоящее время методика выхаживания младенцев с использованием вязаных игрушек широко применяется и в России, в том числе – в Калужском перинатальном центре, чью акцию «Осьмоножки для детей, рожденных раньше срока» решил поддержать и коллектив «третьего» роддома Владивостока. «В нашем учреждении уже 11 лет действует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, - отметила Светлана Сагайдачная. – В прошлом году здесь была оказана помощь 185 малышам, всего же через наше подразделение «прошли» 2489 маленьких пациентов. Как вы понимаете, все они особенные, требующие особого внимания и подхода. Это и недоношенные детки, и младенцы с врожденными пороками развития, и те, кто родился в срок, но по той или иной причине нуждается в лечении и пристальном наблюдении специалистов. Поэтому элемент развивающего ухода очень важен для нас и наших пациентов. Осьминожки благотворно влияют на психоэмоциональное состояние детей. Трогая куклу, чьи щупальца имитируют подобие пуповины, малыши успокаиваются и перестают выдергивать из себя катетеры, проводки и прочие устройства, мешая работе следящей аппаратуры и процессу выхаживания. Кроме того, за счет хватания игрушек у них формируется хватательный рефлекс и развивается мелкая моторика рук».

Сегодня в распоряжении отделения находится 6 вязаных осьминожек. Часть из них создана сотрудниками детской реанимации, другие подарены коллективом радиостанции «VBC» и одной из ее радиослушательниц. Узнав о важности таких игрушек для успешного лечения и реабилитации новорожденных, представители СМИ и чуткие горожане помогли родильному дому № 3 Владивостока в его начинании. Вместе с тем, как отмечают врачи, численность «популяции» осьминогов необходимо увеличивать и постоянно поддерживать на высоком уровне – для наличия запасных кукол и возможности их замены на время обработки. Поэтому в планах специалистов – привлечение к процессу рукоделия пациентов учреждения, в рамках занятий в творческой мастерской «Мамины руки».

Справка:

Для того чтобы осьминожек был безопасным для ребенка, нужно придерживаться следующих правил:

голова осьминога должна быть не менее 4,5 см и не более 10 cм;

щупальца – не длиннее 20 см в вытянутом состоянии;

нитки, из которых вяжется игрушка, должны быть сделаны только из акрила – материала, не вызывающего аллергию;

в качестве наполнителя для головы осьминога необходимо использовать материал «холлофайбер» (выдерживает температуру стирки 60 градусов и не вызывает аллергии);

вязать нужно плотно, а наполнитель зашивать в мешочек из 100 %-ного хлопка;

все части осьминога должны быть крепко пришиты, не допускается использование пуговиц и украшений.

Мастер-класс по изготовлению осьминожек доступен по ссылке http://hobby-mommy.com/master-klass-osminozhek/

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